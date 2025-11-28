Celebra NaMoral consolida ciclo de educação para integridade

A quarta-feira (26) e a quinta-feira (27) foram marcadas por um clima de celebração em toda a rede pública do Distrito Federal. Ao longo dos dois dias, o Celebra NaMoral 2025 tomou conta do calendário escolar ao reunir estudantes, gestores e autoridades para valorizar o lema que norteia o projeto: “Esperto mesmo é ser honesto”. O encontro representou a conclusão das atividades do ano e ganhou um significado especial nesta edição, já que coincidiu com a aprovação da Lei NaMoral, responsável por instituir oficialmente a Política Distrital de Educação para a Integridade. Sob aplausos e apresentações de turmas de diversas regiões administrativas, o evento consolidou um ciclo voltado à formação ética dos estudantes e reforçou o compromisso da educação pública com ações permanentes de cidadania e transparência.



Fruto de uma parceria estratégica entre a Secretaria de Educação (SEEDF), o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), o evento reforçou a premissa de que a integridade é a ferramenta essencial para garantir direitos antes que eles sejam violados.

Idealizadora do programa, a promotora de Justiça Luciana Asper y Valdes emocionou o público ao destacar que o projeto vai além da teoria: “Vocês não só desenvolveram virtudes, valores e força de caráter, mas, acima de tudo, imprimiram atitudes a tudo isso. A atitude de vocês fez com que todas as coisas se transformassem. O lugar onde a corrupção nasce é o mesmo lugar onde o amor nasce: no coração das pessoas. É por isso que dentro do NaMoral tem a palavra amor”.

Compromisso institucional e futuro

Um dos momentos de maior destaque na celebração foi o reconhecimento da aprovação da Lei NaMoral, que instituiu oficialmente a Política Distrital de Educação para a Integridade. Aprovada por unanimidade pela CLDF, a nova legislação representa um marco decisivo ao transformar a metodologia do programa em uma política pública perene, garantindo que o ensino de valores éticos e virtudes humanas não seja apenas uma ação pontual, mas uma prática contínua e assegurada por lei na rede pública de ensino.

A medida consolida o compromisso da SEEDF, em parceria com o MPDFT e o Legislativo, de investir na formação do caráter dos estudantes como a base para a construção de uma sociedade mais justa e honesta, assegurando recursos e suporte para que a cultura da integridade continue transformando realidades escolares por todo o DF.

O secretário-executivo da SEEDF, Isaías Aparecido, exaltou o trabalho educacional feito pelos professores em sala de aula para realizar mais do que a formação de trabalhadores para o mercado, mas de cidadãos íntegros, com consciência crítica, que participam ativamente na construção de um mundo melhor.

“A minha maior gratidão é aos professores, pois nada disso existiria sem o trabalho deles na ponta. Tenho a certeza de que esses alunos, assim como aprendem na escola a cuidar dos recursos naturais, saberão fechar as torneiras do desperdício, da corrupção e do desmando com o dinheiro público. O NaMoral virou lei pelas mãos de quem constrói a educação no dia a dia”, afirmou.”

A premiação é um reconhecimento pelo compromisso das escolas na construção de uma educação para integridade, mas o verdadeiro resultado é colhido com a transformação da realidade

O evento foi encerrado com o olhar voltado para o futuro, anunciando o tema que norteará as atividades do próximo ano: “NaMoral 2026 – Esportes: Integridade em Ação”, prometendo unir a paixão nacional pelo esporte aos valores de ética e cidadania.

Premiação

Um dos momentos mais simbólicos da cerimônia foi a entrega dos troféus às escolas que se destacaram em 2025. A premiação utilizou a metáfora das pedras preciosas para ilustrar a jornada de transformação das unidades de ensino. A mudança foi narrada pela voz de quem viveu essa lapidação na prática: a estudante Fernanda Ferreira Rodrigues, do CEF 20 de Ceilândia.

Ao agradecer aos professores, ela destacou a essência do aprendizado: “Aprendi que a mudança começa dentro da gente. O projeto mostra a cada jovem que ética, respeito e empatia não são teorias, são ações que transformam vidas”.

Escolas Diamante

Representam o estágio em que o brilho da integridade emerge com coerência e consistência.

Gama: CEF 15, CEF 10, CCM CEF 05, UIFG CED 06, CEF 01, CED 08 (ensino médio).

Santa Maria: CCMDF CED 416, CEM 404 (ensino médio), CED Gesner Teixeira.

Recanto das Emas: CEF 113, CCMDF CED 308, CEF 101, CEF 405, CED Myriam Ervilha.

Samambaia: CEF 120.

Plano Piloto: EPC – PROEM de Brasília, CEF 01 do Cruzeiro, CEF 01 de Brasília, CEF Athos Bulcão.

Planaltina: CEF São José, CEF 03, CED Pompilio Anexo (NUEN/UIP), CED Várzeas, CEF 01.

Sobradinho: CEF 07, CCMDF CED 03.

Ceilândia: CEF 20, CEF 33.

São Sebastião: CED Zumbi dos Palmares, CED Jardins Mangueiral.

Núcleo Bandeirante/Riacho Fundo: CED Agrourbano Ipê (Núcleo Bandeirante), CED 02 do Riacho Fundo I, CEF 01 da Candangolândia.

Guará: CEF 02, CEF 01.

Escolas Esmeralda

Representam a coragem para enfrentar o processo de lapidação e transformação cultural.

Gama: CEF Tamanduá, CEF 08, CEF PAN, CEF 04, CEMI do Gama (ensino médio).

Paranoá: CEF Doutora Zilda Arns.

Recanto das Emas: CEF 106, CED 203.

Plano Piloto: CEF 06 de Brasília.

Planaltina: CEM 01 (ensino médio).

Ceilândia: CEF 27.

São Sebastião: CEF Jataí, CED São Bartolomeu, CED Jardins Mangueiral (ensino médio), CED Zumbi dos Palmares (ensino médio).

Núcleo Bandeirante: CED Vargem Bonita.

Guará: CEF 08, CEF 04.

Escolas Safira

Representam o potencial identificado e o início do trabalho de lapidação.

Gama: CEF PAB.

Santa Maria: CEF 103.

Paranoá/Itapoã: CCM CED 01 do Itapoã.

Brazlândia: CCM CED 02.

São Sebastião: CEF Cerâmica São Paulo, CED São José.

Núcleo Bandeirante/Riacho Fundo II: CEF Lobo Guará, CED Agrourbano Ipê (Ensino Médio).

Guará: CED 04.

A cerimônia foi marcada por ritmos regionais brasileiros, como carimbó e frevo, simbolizando a importância das raízes culturais para uma educação orientada para a formação da cidadania e consciência social

Brasilidades e protagonismo estudantil

Sob o tema “Brasilidades”, o palco do Celebra NaMoral foi tomado por expressões artísticas que conectaram a cultura nacional aos valores éticos. Houve apresentações de ginástica rítmica (CEF 120 de Samambaia), carimbó (CED 416 de Santa Maria e CEF 03 de Planaltina), moda de viola (Sara Proença dos Santos) e a encenação do clássico O Auto da Compadecida (CEF 04 de Taguatinga).

O evento também abriu espaço para o Desfile dos Heróis, onde estudantes personificaram virtudes. Personagens como a Guardiã da Aprendizagem, o Incrível Gilson e a Liga da Justiça Escolar (da Escola Classe Kanegae) desfilaram criatividade e consciência, mostrando que heróis reais são aqueles que defendem a verdade, a empatia e o respeito no cotidiano escolar.

Com informações da Agência Brasília

