Ceilândia já tem 60% da iluminação pública em LED

Ceilândia, a maior região administrativa do Distrito Federal, já recebeu 10.436 novas luminárias de LED apenas neste ano. A ação integra o cronograma de modernização da iluminação pública do DF, que prevê a substituição total das luminárias convencionais por tecnologia LED até o fim de 2025. Com um total de 26.096 pontos de luz, 60% da iluminação da cidade já foi modernizada.

A troca das luminárias busca aumentar a eficiência energética, oferecer mais segurança a pedestres e motoristas, e melhorar a qualidade de vida dos moradores. Além da economia de energia, os equipamentos de LED proporcionam melhor visibilidade, maior durabilidade e exigem menos manutenção.

Na última semana, equipes da CEB Iluminação Pública e Serviços (CEB IPes) atuaram nas quadras QNN 17 a 25 e no Setor de Indústrias de Ceilândia. Nesta semana, os serviços continuam, incluindo a instalação de luminárias na QNQ, com um total de 1.519 novos equipamentos.

Segundo o diretor de Modernização de Obras da CEB IPes, Mauro Ladim, o trabalho segue dentro do cronograma previsto. “A modernização da iluminação pública em Ceilândia é um passo importante não só para a cidade, mas para todo o Distrito Federal. Estamos atuando em várias frentes para garantir que até o fim de 2025 todo o DF esteja com 100% da iluminação em LED”, afirmou.

O projeto é uma das prioridades do Governo do Distrito Federal e já tem gerado impactos positivos em diversas regiões administrativas. Em Ceilândia, a meta é concluir a instalação das luminárias restantes ainda este ano, tornando a região uma das primeiras de grande porte a contar integralmente com a nova tecnologia.

*Com informações da CEB Iluminação Pública e Serviços (CEB IPes)