CEF Arapoanga recebe caravana do 3º Prêmio Candanguinho de Poesia Infantojuvenil nesta quarta (2)

Nesta quarta-feira (2), o Centro de Ensino Fundamental (CEF) Arapoanga, em Planaltina, recebe a caravana literária do 3º Prêmio Candanguinho de Poesia Infantojuvenil. Em dois encontros, às 8h e às 14h, os estudantes terão a oportunidade de conversar com a jovem escritora Elise Feitosa, de 13 anos, conhecida como Elisefefê, que compartilhará sua trajetória no universo da literatura.

A atividade faz parte da fase de mobilização da premiação, que está com inscrições abertas até 31 de agosto. O objetivo das ações itinerantes é estimular o interesse pela leitura e pela criação poética desde a infância, aproximando os alunos da palavra escrita por meio do contato direto com autores reais — uma estratégia para inspirar a produção de poemas autorais por crianças e adolescentes.

Autora de seis livros, Elise lançou sua primeira obra aos 10 anos. Intitulado #Viralizei, o livro foi apresentado na 36ª Feira do Livro de Brasília, em 2022, e trata da pandemia de covid-19 sob a perspectiva do próprio vírus, de forma lúdica e sensível. Seu exemplo mostra o potencial de revelação de talentos literários nas escolas públicas.

Realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) em parceria com a organização Voar Arte para a Infância e Juventude, por meio de Termo de Colaboração, o Prêmio Candanguinho se consolidou como uma das principais iniciativas voltadas à poesia infantojuvenil no Brasil, com reconhecimento inclusive internacional — ao lado de premiações como o D.H. Lawrence Children’s Prize e os concursos da Young Poets Network, no Reino Unido.

“O Candanguinho celebra a criatividade das nossas crianças e adolescentes. Em um tempo em que os jovens estão cada vez mais conectados às redes sociais e, ao mesmo tempo, distantes dos livros, iniciativas como essa são fundamentais para reacender o encantamento pela leitura e fortalecer a relação com a palavra escrita”, destacou o secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Cláudio Abrantes.

Para o coordenador-geral do projeto, Marcos Linhares, levar autores às salas de aula reforça o poder da literatura. “Quando um poeta entra na sala, a palavra volta a ter corpo, emoção e sentido. O Candanguinho não é só um prêmio, é uma ponte entre o livro e a vida”, afirmou.

Nesta edição, serão selecionados 90 poemas autorais, divididos em três categorias: crianças (6 a 12 anos), adolescentes (13 a 17 anos) e estudantes com deficiência (6 a 17 anos). Os três primeiros colocados de cada categoria receberão prêmios em dinheiro — R$ 15 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil — além de troféus, livros e publicação dos textos em formatos acessíveis (impresso, digital, Braille e audiolivro).

A divulgação dos finalistas está marcada para 15 de outubro, e a cerimônia de premiação acontecerá em 7 de novembro, na Sala Martins Pena do Teatro Nacional. A coletânea com os poemas selecionados terá mil exemplares impressos e será distribuída gratuitamente para bibliotecas públicas, escolares e comunitárias do DF e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride-DF).

Além da valorização da poesia, o prêmio se destaca pelo compromisso com a acessibilidade, com o uso de Libras e audiodescrição em suas atividades.

Serviço

Ação do 3º Prêmio Candanguinho de Poesia Infantojuvenil – Caravana Literária

Participação da escritora Elise Feitosa (Elisefefê)

📅 Data: Quarta-feira, 2 de julho

🕗 Horários: 8h e 14h

📍 Local: CEF Arapoanga – Planaltina (DF)

✍️ Inscrições para o prêmio: até 31 de agosto

📲 Mais informações: [Instagram/Facebook – @premiocandanguinhopoeta]

📄 Regulamento disponível online

Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF)