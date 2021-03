CEB: três regiões ficarão sem energia nesta quarta

Equipes da Companhia Energética de Brasília (CEB) estarão, nesta quarta-feira (3), nas obras de extensão de rede aérea de baixa tensão no Setor de Mansões do Park Way (SMPW). Durante o período, das 13h às 15h, será preciso interromper o fornecimento de energia nos lotes 1 a 3 dos conjuntos 1 e 2 da Quadra 28.

Em Arniqueira e Sobradinho, a CEB fará o desligamento programado da energia para poda de árvores. No Setor Habitacional Arniqueira, a interrupção será das 8h às 13h, abrangendo as chácaras 18/1, 28, 44/45, 49, 50 a 58, 79 a 81, 90 e 91. No Núcleo Rural Sobradinho I, a Chácara 18 ficará sem energia das 8h40 às 16h.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato com a companhia pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

As informações são da Agência Brasília