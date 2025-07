CEB Ipes lança atendimento por WhatsApp para facilitar pedidos de manutenção

Moradores do Distrito Federal agora contam com mais uma opção prática para registrar problemas de iluminação pública. A CEB Iluminação Pública e Serviços (CEB Ipes) lançou um novo canal de atendimento pelo WhatsApp, com o objetivo de tornar o contato com a população mais rápido, simples e direto.

Por meio do número (61) 3774-1155, é possível solicitar manutenção em luminárias ou postes apagados, sem a necessidade de baixar aplicativos ou fazer ligações. Basta salvar o número no celular, iniciar a conversa e seguir as orientações. No primeiro acesso, o usuário realiza um cadastro. Após isso, os próximos registros podem ser feitos em poucos minutos.

“A iluminação pública é um serviço essencial, e o WhatsApp aproxima ainda mais a CEB Ipes da população. É mais um passo para garantir agilidade no atendimento e facilidade para quem está nas ruas, em casa ou no trabalho”, destacou o presidente da companhia, Edison Garcia.

O sistema automatizado solicita informações como endereço completo, ponto de referência, descrição do problema e, opcionalmente, a localização geográfica do local afetado. Segundo Garcia, o objetivo é tornar o processo acessível a todos: “Usar o WhatsApp para solicitar reparo de uma luminária queimada ou relatar um poste apagado é algo que qualquer pessoa pode fazer, de qualquer lugar, a qualquer hora.”

Além de registrar novas demandas, o cidadão também pode acompanhar o andamento de solicitações já feitas. O canal pelo WhatsApp complementa os meios de contato já disponíveis: o telefone 155, o site da CEB Ipes e o aplicativo Ilumina DF.

A expectativa da empresa é que a nova ferramenta contribua para um atendimento mais ágil, eficiente e conectado com as necessidades reais dos moradores do DF.

Com informações da CEB IPes