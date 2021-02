CEB Geração faz abertura das comportas do Lago Paranoá

As comportas 1 e 3 foram abertas 15 cm, cada uma, em virtude do aviso da Defesa Civil de fortes chuvas. População foi alertada

A CEB Geração realizou o procedimento de abertura das comportas do Lago Paranoá nesta sexta-feira (26). As comportas 1 e 3 foram abertas 15 cm, cada uma, de modo preventivo, em virtude do aviso da Defesa Civil de fortes chuvas e da previsão para o final de semana.

A ação foi acompanhada pelas equipes técnicas da CEB Geração, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil e incluiu sobrevoo de helicóptero e cumprimento de todas as normas técnicas definidas pela Adasa para o procedimento.

A população a jusante (abaixo) da Barragem foi alertada por meio do moderno sistema de notificação de massa, que inclui sirenes e mensagens sonoras. “Essa ação é necessária para que os níveis da Barragem permaneçam dentro de patamares confortáveis e em conformidade com as normas técnicas”, declara o diretor-geral da CEB Geração, Eduardo Roriz.