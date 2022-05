CBMDFencontra corpo em chamas em Samambaia

Após controlarem as chamas, a PMDF foi acionada e isolou o local para posterior perícia da PCDF.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou, por volta das 8h deste sábado (7), um corpo carbonizado na quadra 427, conjunto 1, no Parque Gatumé, na expansão de Samambaia.

O corpo aparenta ser de uma mulher (fato que só poderá ser comprovado após perícia) e foi encontrado ainda em chamas.

Após controlarem as chamas, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e isolou o local para posterior perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Até o momento, essas são as únicas informações existentes.