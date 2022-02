CBMDF resgata cavalo que caiu em piscina no Gama

O animal ficou alguns minutos deitado se recuperando e depois foi caminhando com o seu tutor para casa

Um cavalo entrou em uma casa no Gama e acabou caindo na piscina do local, neste sábado de Carnaval (26). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para realizar o resgate do animal. Os socorristas usaram mangueiras de lona e cordas para fazer uma alavanca e tirar o cavalo d’água.

No local, a equipe da CBMDF encontrou o cavalo em pé com apenas pescoço e cabeça fora d’água. O animal ficou alguns minutos deitado se recuperando e depois foi caminhando com o seu tutor para casa.

Segundo o morador da residência, o animal apareceu com sede, se aproximou da piscina e, neste momento, acabou se desequilibrando e caindo dentro d’água. Apesar do susto, a equipe informou que o cavalo não se feriu com a queda nem durante o resgate.