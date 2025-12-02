CBMDF é acionado após três árvores cair em veículos no estacionamento do Senado Federal

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência às 22h06 desta segunda-feira, 1º de dezembro de 2025, no estacionamento interno do Senado Federal, mobilizando seis viaturas de socorro.

No local, as equipes encontraram três árvores caídas sobre cinco veículos estacionados, consequência das fortes chuvas que atingiram a região durante a noite. Não houve vítimas, apenas danos materiais.

Devido à grande quantidade de galhos e ao difícil acesso aos veículos atingidos, os militares empregaram o guindaste da Corporação para realizar a desobstrução da área. As equipes da Neoenergia e da Novacap também foram acionadas para apoiar a ocorrência.