CBMDF é acionado após sinistro entre veículo e motocicleta no Lago Sul

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 9h41 desta sexta-feira (21/11/2025) para atender um acidente no Lago Sul, mobilizando duas viaturas.

A colisão ocorreu em frente ao Condomínio Solar de Brasília e envolveu um carro BYD Song Pro preto e uma motocicleta Honda CG vermelha. Ao chegarem, os bombeiros encontraram o motociclista e a passageira feridos. Ambos receberam atendimento no local e foram encaminhados ao hospital de referência para exames e cuidados médicos.

O motorista do automóvel não sofreu ferimentos e dispensou atendimento.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. A Polícia Militar do Distrito Federal permaneceu no local para os procedimentos necessários.