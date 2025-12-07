CBMDF é acionado após colisão entre dois veículos

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado na manhã deste domingo (07/12/2025), às 09h13, para atender um acidente de trânsito na QD 201, nas proximidades do balão situado ao lado do Quartel da corporação.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram dois automóveis, um Ford Ka branco e um Fiat Pálio cinza, envolvidos em uma colisão que obstruía parte da via. As equipes realizaram a sinalização da área para garantir a segurança de outros condutores e evitar novos incidentes.

Os motoristas dos dois veículos passaram por avaliação no local e não apresentaram necessidade de encaminhamento a unidade hospitalar. Após a liberação, os automóveis permaneceram sob responsabilidade de seus proprietários.

Até o momento, não foram identificados detalhes sobre as causas ou circunstâncias da colisão.