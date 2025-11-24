CBMDF é acionado após colisão entre caminhão-guincho e um ônibus de viagem na BR-020

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 21h38 deste domingo (23/11/2025) para atender uma colisão grave envolvendo um caminhão-guincho e um ônibus de viagem.

O acidente aconteceu na BR-020, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no sentido Formosa (GO). No local, as equipes encontraram o ônibus tombado após o impacto com o caminhão-guincho. A área foi isolada e sinalizada, e os bombeiros iniciaram o atendimento utilizando o protocolo de triagem por gravidade.

Ao todo, 27 pessoas foram atendidas. Todas estavam conscientes e orientadas e foram encaminhadas a hospitais da região para avaliação médica. O condutor do caminhão-guincho não precisou de atendimento.