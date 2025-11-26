Menu
Brasília
CBMDF é acionado após capotamento de veículo

João Victor Rodrigues

26/11/2025 8h06

Foto: CBMDF

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 6h30 desta quarta-feira (26), para atender uma ocorrência na SQN 403, em frente ao supermercado Big Box, em Brasília. Duas viaturas de resgate foram deslocadas para o atendimento.

Ao chegarem ao endereço, os bombeiros encontraram um VW Gol vermelho dentro da área verde ao lado da via, apresentando indícios de ter capotado. No veículo estava uma mulher, que se encontrava consciente, orientada e sem ferimentos graves. Após avaliação, ela optou por não ser encaminhada ao hospital.

A Polícia Militar do Distrito Federal assumiu a responsabilidade pelo local do acidente.

Até o momento, não há detalhes sobre como a ocorrência aconteceu.

