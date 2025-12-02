CBMDF controla incêndio em residência; não houve feridos

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 00h43 desta terça-feira (2/12/2025) para controlar um princípio de incêndio na SMPW Quadra 12. Três viaturas foram deslocadas para o atendimento.

Ao chegarem ao endereço, os bombeiros encontraram focos de fogo já instalados e iniciaram imediatamente o combate, utilizando espuma para controlar as chamas. A corporação também fez uso de uma câmera térmica, a fim de localizar e eliminar eventuais pontos de calor que pudessem reacender o incêndio.

Não houve registro de feridos, e o incidente causou apenas danos materiais.

Após a atuação da equipe, a área foi deixada sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).