Casamento Comunitário será no próximo domingo (13)

O tão esperado Casamento Comunitário terá sua 1ª edição de 2022 realizada no próximo domingo, 13. A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) é responsável por realizar o evento. Ao todo, 32 casais vão oficializar a união em cerimônia no Museu da República, a partir das 17h.

No total, foram recebidas inscrições de cerca de 150 pessoas entre os dias 11 e 18 de janeiro. Os casais foram selecionados por ordem de inscrição e os que não foram contemplados já têm vaga garantida na próxima edição, que ocorrerá ainda no primeiro semestre deste ano.

Nesta edição, 25 empresas parceiras e voluntários apoiam o programa. Para assegurar que estejam impecáveis para o grande dia, a Sejus realizou, nesta quinta-feira (10), o último ensaio com os noivos. Ocasião em que puderam tirar dúvidas sobre horários para a chegada, posicionamentos durante a cerimônia, dicas para as fotografias e todos os detalhes sobre a organização do evento.

Credenciamento

A presença da imprensa estará liberada para cobertura, a partir das 15h, mediante credenciamento até as 13h de sábado (12). Para isso, é preciso informar por e-mail ([email protected]) os seguintes dados da equipe que irá cobrir o evento: nome completo, CPF e nome da mãe.

Serviço

Evento: 1º Casamento Comunitário de 2022

Data: 13/2 (domingo)

Horário: 17h

Local: Museu da República

*Com informações da Agência Brasília