Casal é preso por esconder drogas dentro de ursos de pelúcia na Cidade Estrutural e em Águas Lindas

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, nas primeiras horas desta sexta-feira (19/12), um casal suspeito de tráfico de drogas que utilizava ursos de pelúcia para ocultar cocaína e outros entorpecentes. As ações ocorreram simultaneamente na Cidade Estrutural, no DF, e em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, durante a segunda fase da Operação Callisto.

Nesta etapa da operação, os policiais da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) cumpriram três mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão temporária contra Guilherme Gomes Morais, de 25 anos, apontado como líder de um ponto ativo de tráfico na região. Ele possui histórico criminal extenso, que inclui inquéritos por tráfico de drogas, resistência à abordagem e até tentativa de homicídio.

A investigação teve início em 17 de outubro, após o registro de um boletim de ocorrência na Cidade Estrutural. A partir daí, os agentes passaram a monitorar uma área com intensa movimentação de usuários. As diligências confirmaram a dinâmica típica do tráfico: aproximações rápidas, entrega de pequenas porções de droga e recebimento imediato de dinheiro, além de revezamento entre os envolvidos na atividade criminosa.

Na mesma data do início da investigação, ao perceber a presença policial, Guilherme tentou fugir por becos da região, mas parte do grupo foi presa, reforçando a suspeita de que ele exercia papel de liderança. Na residência usada como base do esquema, os policiais encontraram cocaína, crack, maconha, dinheiro em espécie e materiais para preparo e fracionamento dos entorpecentes.

Um detalhe chamou a atenção dos investigadores: parte da cocaína estava escondida dentro de ursos de pelúcia, transformados em compartimentos improvisados para despistar ações policiais. Outras drogas também foram encontradas em esconderijos estratégicos na área, demonstrando planejamento para dificultar a localização do material ilícito.

Os presos foram conduzidos à delegacia e responderão pelos crimes relacionados ao tráfico de drogas. A operação segue em andamento.