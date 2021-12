Casa Maaya pego fogo nesta terça-feira (21)

Por meio de uma nota, o complexo gastronômico descreveu o dia como “mais triste de todos nós”

Na final da manhã desta terça-feira (21), um incêndio de grandes proporções atingiu o complexo gastronômico Casa Maaya, às margens do Lago Paranoá. Nas redes sociais, vídeos gravados por quem passava pelo Setor de Clubes Sul mostra a estrutura do estabelecimento sendo consumida pelas chamas.

Por meio de uma nota, o complexo gastronômico descreveu o dia como “mais triste de todos nós”. Confira a nota da Casa Maaya.

“Hoje é o dia mais triste de todos nós da Casa Maaya. Na manhã desta terça-feira (21), por volta das 10h, uma de nossas operações começou a pegar fogo, e foi contido antes que se espalhasse.

Felizmente o incidente não teve vítimas. Ainda não sabemos a causa do incêndio e vamos colaborar com todas as investigações para podermos descobrir. É importante frisar que nós temos todos os alvarás emitidos pelo Corpo de Bombeiros e pela Secretaria de Segurança Pública para o funcionamento, assim como o de inspeção toda nossa estrutura e equipamento.

Ao longo do dia e com o decorrer das informações vamos mantendo todos informados.”

Localizado no Setor de Clubes Sul, às margens do Lago Paranoá, a Casa Maaya é um complexo de cultura e entretenimento para toda a família que abriga quatro operações gastronômicas, Bech Club, Espaço Kids para a criançada, uma conveniência de moda praia, entre outras atrações.

Idealizado pela Funn Entretenimentos, dos sócios Vinicius, Henrique e Paulinho, a Casa Maaya tem o intuito de trazer um conceito amplo e totalmente diferenciado de tudo que a capital já viu. O modelo “family friendly” de receber os convidados e a quantidade e qualidade de atrações que o complexo reúne, mostra que eles chegaram com força para surpreender os visitantes mais exigentes e ser um modelo para o mercado de entretenimento da capital.

Para os idealizadores do espaço, viver é conectar-se com a natureza, aproveitar a água da fonte, renovar-se todas as manhãs, emergir com o universo. Com isso em mente, MAAYA tem um projeto inovador e inédito, que une corpo, alma e mente em um espaço “lifetime use”.

Detalhes do complexo Maaya. Foto: Divulgação

Foto: Rodrigo Pimenta/X!S Fotografias