Casa de Chá celebra 1 ano de reabertura com mostra sobre os 65 anos de Brasília

A Casa de Chá, localizada na Praça dos Três Poderes, celebrou nesta quinta-feira (26) o primeiro ano desde sua reabertura como café-escola do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Para marcar a data, o Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF) promoveu a primeira exibição pública do documentário Brasília 65 anos — Do sonho ao concreto: heróis anônimos, que resgata imagens inéditas da construção da capital federal e homenageia o trabalho dos candangos.

Com direção de Walther Neto e narração do ator Jackson Antunes, o filme será exibido novamente nesta sexta-feira (27) para alunos do Senac, e no sábado (29), em sessões abertas ao público às 16h30 e 18h. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos pela plataforma Sympla.

A celebração também inclui a exposição Entre o traço e o tempo, com fotos e documentos inéditos de Oscar Niemeyer, incluindo as plantas originais da Casa de Chá. “Essa documentação garante a preservação histórica do espaço”, destacou o superintendente do ArPDF, Adalberto Scigliano.

Fechada por décadas, a Casa de Chá foi reaberta em 2023 após parceria entre o Governo do Distrito Federal (GDF) e o Senac, com foco em gastronomia local e formação profissional. Desde então, o espaço recebeu mais de 155 mil visitantes.

“O projeto une formação, turismo e valorização do patrimônio”, afirmou o secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo. Já o diretor regional do Senac-DF, Vitor Correa, enfatizou a adesão popular: “A sociedade abraçou esse espaço como patrimônio da cidade”.

Turistas também elogiaram o atendimento e a experiência. “Ficamos admiradas com o local e a qualidade dos chás e petiscos”, relataram as visitantes Ângela Silvina e Lucília de Paula, de Belo Horizonte.

O café-escola funciona de quarta a domingo, das 10h30 às 19h30, com atendimento por ordem de chegada ou reservas online. O espaço abriga ainda um Centro de Atendimento ao Turista, com informações e materiais sobre Brasília.