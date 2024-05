Cartão Prato Cheio: Mensagem de texto enviada aos beneficiários não é fraude

Beneficiários do Cartão Prato Cheio são destinatários de mensagens da comunicação do Governo do Distrito Federal (GDF) sobre o programa. A mensagem, que destaca informações e alertas do benefício, não é um golpe. A informação é enviada por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes).

O benefício é pago em um ciclo de nove parcelas de R$ 250 para auxiliar famílias em situação temporária de insegurança alimentar e nutricional.

Em parceria com a Secretaria de Economia, a Sedes solicita o envio, uma vez por mês, de orientações de educação alimentar e nutricional aos beneficiários ativos no programa, bem como informativos que forem necessários. “Como vencimento do prazo para retirada do Cartão Prato Cheio nas agências do Banco de Brasília, ou bloqueio do benefício, caso ocorra”, explica a diretora de Programas Sociais de Segurança Alimentar e Nutricional da Sedes, Tatieli Ramos Paz.

“Além do benefício, a gente também capacita, educa e conscientiza para que os usuários se alimentem cada vez melhor, evitando os alimentos processados, prezando, assim, por uma alimentação saudável e com boas práticas de higienização dos alimentos”, acrescenta a diretora. Neste mês, serão enviados manuais de como aproveitar melhor o Cartão Prato Cheio.

Cuidados

No entanto, é preciso ter cuidado. A Sedes não solicita dados pessoais sensíveis das famílias, nem realiza o cadastro no programa Prato Cheio por meio do WhatsApp. O cadastramento deve ser feito nas unidades públicas de assistência social do Distrito Federal. No caso dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), o atendimento socioassistencial deve ser agendado pelo telefone 156 ou pelo site da Sedes, antes da visita presencial.

“Na dúvida, a nossa orientação é procurar uma unidade mais próxima para esclarecer informações. Os Cras e Creas têm uma recepção voltada para essa finalidade”, orienta a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

Dicas importantes

• Verifique se o contato do WhatsApp tem marca oficial do GDF e o selo de verificação da conta.

• Não forneça informações pessoais, senhas e nem realize pagamentos. Sempre verifique a fonte antes de responder.

• Não clique em links ou anexos enviados por contatos sem identificação e foto, pois podem conter vírus ou redirecionar para sites falsos.

Saiba tudo sobre o programa Cartão Prato Cheio.

*Com informações da Agência Brasília