Carro roubado em Ceilândia é recuperado na Epia Sul após perseguição

O motorista do veículo perdeu o controle e capotou o carro na Epia Sul em frente o Núcleo Bandeirante

Um homem foi preso momentos após roubar um carro em Ceilândia e capotar na via Epia Sul, na noite desta quarta-feira (19).

A equipe do Grupo Tático Operacional (Gtop 45) realizava o patrulhamento quando recebeu informações de um carro que havia sido roubado minutos antes em Ceilândia. Os policiais avistaram o veículo com a descrição das informações transitando em alta velocidade na atura do Riacho Fundo I.

Após o início da perseguição, o motorista do veículo perdeu o controle e capotou o carro na Epia Sul em frente o Núcleo Bandeirante.

Durante abordagem, a equipe encontrou um simulacro de arma de fogo usado para cometer o roubo, além de vários pertences da vítima.

O homem que possui várias passagens por furto, receptação de veículo e porte de arma de fogo, foi levado ao Hospital de Base para ser atendido e, em seguida, foi conduzido à 21ª DP.