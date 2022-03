Carro perde o controle e para em árvore no Lago Sul

De acordo com pessoas no local, o veículo de cor branca, havia atingido um poste, saindo da pista e só parando após bater na árvore do canteiro central da via. Quatro pessoas estavam no veículo

Um carro perdeu o controle e bateu de frente com uma árvore, na QI 03 do Lago Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 06h59 desta terça-feira (8), com quatro viaturas e 15 militares na EPDB, sentido Paranoá.

De acordo com pessoas no local, o veículo TOYOTA ÉTIOS de cor branca, havia atingido um poste, saindo da pista e só parando após bater na árvore do canteiro central da via. Quatro pessoas estavam no veículo, duas delas extraídas do banco traseiro. O condutor e passageiro da frente já haviam saído do veículo antes da chegada dos bombeiros.

Três pessoas foram transportadas ao hospital. O condutor, de 31 anos, com dor no peito, consciente e orientado e um passageiro de 36 anos, consciente e orientado, foram transportado para o IHBB (Hospital de Base). Já outro passageiro de 34 anos, foi transportado consciente e orientado para o HFA, Hospital das Forças Armadas.