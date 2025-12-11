Carro pega fogo no Setor Sul do Gama

Um carro pegou fogo, na manhã desta quinta-feira (11), no Setor Sul do Gama, nas proximidades do corredor do BRT. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram empregadas para a operação.

De acordo com informações do CBMDF, quando as equipes chegaram ao local se depararam com um veículo Astra cinza em chamas. Após a avaliação inicial da cena, a área foi isolada e a guarnição iniciou o combate ao incêndio utilizando linhas de mangueira pressurizadas com água.

Duas faixas da via foram interditadas durante o atendimento para garantir a segurança da operação. Apesas do susto e danos materiais, não houve vítimas.

O veículo permaneceu aos cuidados do proprietário e da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).