Carro pega fogo na subida do Colorado e mobiliza equipes dos Bombeiros

O fim da tarde desta sexta-feira (28) foi marcado por tensão na BR-020, sentido Sobradinho. Por volta das 18h47, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal recebeu chamado para atender um incêndio em veículo na marginal da rodovia, em um dos trechos mais movimentados da subida do Colorado. Como o fluxo era intenso, a operação precisou ser conduzida com rapidez e controle para evitar que o fogo se espalhasse ou causasse outros acidentes.

Quando as equipes chegaram, o carro de passeio já estava tomado pelas chamas. Diante do cenário, os militares isolaram duas faixas da via, garantindo espaço seguro para a atuação e protegendo motoristas que passavam pelo local. Em seguida, foram montadas linhas de mangueiras pressurizadas com espuma, técnica usada para sufocar o fogo e impedir que novos focos surgissem durante o resfriamento.

A operação exigiu atenção redobrada, já que o trecho costuma registrar alto volume de veículos. No entanto, apesar da dramaticidade do fogo aberto às margens da rodovia, ninguém ficou ferido.

Com o incêndio controlado e a área estabilizada, o veículo foi entregue ao proprietário e a via parcialmente liberada logo depois.