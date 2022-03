Carro pega fogo na garagem do dono

O veículo modelo Fiat Pálio se encontrava na garagem da residência, situada na QNR 03, totalmente envolvido pelas chamas

Um veículo pegou fogo em uma garagem de residência localizada na Ceilândia nesta segunda-feira, 21. O caso aconteceu por volta das 14h e a ação rápida do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), impediu a destruição do local.

A equipe do CBMDF fez o confinamento do incêndio que já se alastrava para sala e um dos quartos da casa. As equipes ainda salvaram um Coelho de estimação da família.

Um morador da casa informou que o incêndio teve início quando ele retirava gasolina do tanque do veículo para fazer manutenção.

A perícia foi acionada para identificar o fator causador do incêndio.

O local da emergência ficou aos cuidados do proprietário.