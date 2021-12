Carro fura bloqueio da PM e bate em árvore

Ao pedirem para o veículo parar, o condutor começou a diminuir a velocidade, porém fez uma manobra brusca mudando de direção e empreendendo fuga

Na tarde desta segunda-feira (6), policiais militares do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv) prenderam um homem por porte ilegal de substância entorpecente, na DF 128, próximo a Planaltina.

A equipe realizava ponto de bloqueio no posto policial na DF 128, km 03, sentido Planaltina DF para Planaltina GO, quando avistaram um veículo que segundo o sistema estava com débitos.

Ao pedirem para o veículo parar, o condutor começou a diminuir a velocidade, porém fez uma manobra brusca mudando de direção e empreendendo fuga, colocando os demais veículos em perigo e trafegando pela contramão no sentido Planaltina DF.

Os policiais fizeram o acompanhamento e no Km 06 da DF 128, o veículo entrou em uma estrada de terra tentando fugir, mas vieram a colidir frontalmente com uma árvore.

As duas pessoas que estavam no veículo tiveram apenas escoriações, o condutor que era inabilitado e a passageira foram abordados e nada de ilícito foi encontrado, mas no interior do veículo foi achado próximo a marcha uma porção grande de maconha.

Os dois foram examinados pelo CBMDF que os levaram ao hospital e depois foram apresentados na delegacia de área para registro.