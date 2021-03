Carro colide contra poste no DF

Durante a realização dos resgates, os bombeiros constataram que dois ocupantes do automóvel estavam presos às ferragens

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atendeu na tarde desta sexta-feira (12), uma ocorrência referente a colisão entre um carro e um poste, após o Buraco do Tatu, sentido Brasília-Sobradinho. De acordo com as informações divulgadas, o veículo era ocupado por três pessoas.

Durante a realização dos resgates, os bombeiros constataram que dois ocupantes do automóvel estavam presos às ferragens, sendo que um deles era o motorista. O condutor do veículo foi retirado do carro e encaminhado para o Hospital de Base. O estado de saúde dele é grave.

Quanto aos outros ocupantes, o passagem ao lado foi retirado sem ferimentos. A terceira vítima apresenta sinais leves de Traumatismo cranioencefálico (TCE) e será transportada pelo SAMU ao Hospital de Base.

Devido o acidente, a via apresenta lentidão no tráfego.

Confira o vídeo abaixo: