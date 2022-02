Carro colide com poste e deixa crianças feridas em Santa Maria

O veículo envolvido foi o um fiat pálio de cor cinza, conduzido por 32 anos, identificada como Tatiane, ela ficou presa às ferragens

Um carro colidiu com um posto na Avenida Santa Maria neste sábado, 12, próximo ao Centro Olímpico da cidade. O Corpo de Bombeiros Militar do DF foi acionado para prestar o socorro.

O veículo envolvido foi o um fiat pálio de cor cinza, conduzido por 32 anos, identificada como Tatiane, ela ficou presa às ferragens.

Foto: Divulgação/CBMDF

A motorista precisou ser imobilizada e retirada de dentro do carro, apresentando queixa de dores no tórax, no membro superior esquerdo e cintura pélvica.

Foi transportada para o HRSM consciente, orientada e estável.

As outras vítimas se tratavam de duas crianças, ela foram transportadas pelo SAMU.

Não temos informações sobre o estado de saúde delas.