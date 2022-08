Carro colide com caminhão e motorista fica preso nas ferragens

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), após a colisão, o caminhão tombou

Na tarde desta terça-feira (16), um carro bateu de frente com um caminhão de pequeno porte na DF-495, no trecho próximo ao Monumento Solarius (Chifrudo) localizado no acesso ao Clube Águas Correntes Park.

Ao chegar no local, a equipe de militares encontrou o motorista, identificado apenas como H.R.A, de 42 anos, do carro preso as ferragens. Ao ser retirado, ficou constatado que ele teria fraturado o braço direito. Ele foi transportado para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) com quadro instável.

Já o condutor do caminhão, que perdeu o controle do veículo após a batida e tombou na faixa direita da via, não se machucou e foi liberado.