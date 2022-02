Carro capota no viaduto da Candangolândia

Um carro capotou na manhã deste sábado (26), no viaduto da Candangolândia, sentido Núcleo Bandeirante. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência e precisou paralisar a via de saída da região administrativa. O carro era conduzido por uma motorista, não identificada, que seguia do Núcleo Bandeirante para a Candangolândia. De acordo com as autoridades, a vítima de 31 anos foi transportada para o Hospital de Base, consciente, desorientada e com suspeita de fratura no braço esquerdo.