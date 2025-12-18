Carro capota no acesso ao aeroporto e duas pessoas são levadas ao hospital

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (18) na Estrada Parque Dom Bosco, no balão de acesso ao Aeroporto de Brasília, no sentido Eixão. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 7h03 e mobilizou três viaturas de socorro para o atendimento.

No local, as equipes encontraram um veículo de passeio, um VW de cor preta, que havia capotado. Duas pessoas estavam no interior do automóvel no momento do acidente. As vítimas receberam atendimento conforme os protocolos de trauma e foram encaminhadas a uma unidade hospitalar.

A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada para apoiar a ocorrência e controlar o tráfego na região. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre as causas do capotamento.