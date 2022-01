Carro capota e para no canteiro central na BR-020

A vítima foi atendida no local, e levada para o Hospital pelo SAMU, sem ferimentos graves

Uma equipe do Corpo e Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a um capotamento na BR-020, próximo ao DVO, na manhã desta segunda-feira (10).

De acordo com as autoridades, o carro tinha apenas o condutor, que perdeu o controle e capotou até o canteiro central da via. A vítima foi atendida no local, e levada para o Hospital pelo SAMU, sem ferimentos graves.

