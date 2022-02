Carro bate em caminhão de lixo e motorista foge do local

O Caminhão estava parado, com pisca-alerta acionado, na faixa mais à direita da via. Dois servidores realizavam a coleta de lixo quando o veículo foi atingido pelo automóvel

Um carro de passeio e um caminhão de lixo colidiram na noite de sexta-feira (25), na 216 Norte. Uma motocicleta também acabou se envolvendo no acidente. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência com quatro viaturas operacionais e 15 militares.

O piloto Carlos Michel (24), foi encontrado ileso e a motocicleta tombada no canteiro central da via. De acordo com ele, após ter perdido o controle da direção ao tentar desviar do acidente, caiu no canteiro central da via.

Caminhão compactador de lixo era conduzido por Valdir Barreto, 45 anos, que também saiu ileso do veículo. Segundo o relato dele, o Caminhão estava parado, com pisca-alerta acionado, na faixa mais à direita da via. Dois servidores realizavam a coleta de lixo já fora do veículo, quando foi atingido pelo carro.

O condutor fugiu do local. A parte frontal do veículo foi totalmente destruída.