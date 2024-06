Carro apreendido pelo Detran foi incendiado no pátio do Órgão

O carro de uma locadora de veículos foi apreendido pelo Departamento de Trânsito do DF (Detran), e pegou fogo no pátio do órgão. O dono disse não ter sido avisado sobre o incêndio e foi surpreendido ao encontrar o veículo todo destruído pelas chamas. Além do transtorno, a empresa locadora alega ter arcado com todo o prejuízo. O órgão de trânsito está aguardando o resultado da perícia do incêndio para tomar as medidas necessárias.

A apreensão do veículo, um Peugeot 208 da locadora Kapô, apreendido em 28 de maio, aconteceu após um acidente de trânsito. O incêndio aconteceu no mesmo dia e atingiu o pátio do Detran-DF na Asa Norte, com seis veículos queimados em consequência disso. Gustavo Paraíso, diretor-jurídico da empresa, conta que foi tentar fazer restituição no dia 3, e realizou o pagamento da diária, eventual multa, além do preço pelo guincho. O problema começou, porque segundo Gustavo, não haviam informado nada sobre o incêndio.

Como a multa ainda estava em aberto, eles tiveram que voltar na terça-feira. Então eles foram informados que o veículo pegou fogo, e estava só a sucata. A empresa teria que tirar o carro do pátio do Detran naquele mesmo dia, senão teria que pagar a diária normalmente a partir de então. “O meu carro pegou fogo, e ainda estão me cobrando pela diaria”. Os prejuízos da empresa, somados, passam de R$100.000,00.

Se sentindo destratado, Gustavo salienta que a justificativa do Detran, no momento que o carro chegou no depósito, não desligaram os os faróis e nem desconectaram os polos da bateria. “Por isso, numa conversa informal, me informaram que o carro pegou fogo. Mas qual culpa minha empresa teria”.

Gustavo aponta que o Detran não entrou em contato para tentar resolver a situação. A empresa também entrou em contato com a procuradoria jurídica do DETRAN. “E nós queríamos resolver de forma amigável, mas eles não fizeram nenhuma proposta para restituir o dinheiro, mesmo que de forma parcial, falaram que o carro já chegou lá sucateado”.

Diego Pereira Santana, dono de uma academia, também foi prejudicado pelo incêndio. “Me ligaram do Detran, e falaram que eu podia retirar o carro. Mas como assim retirar o carro se está todo destruído?”. Para Diego, foi falado que o Detran não podia fazer nada, sem saber a causa do incêndio. E com medo da responsabilidade recair sobre ele, Diego ainda não tirou o veículo, um Gol, do depósito do órgão. “Só que eu paguei tudo, R$10 mil à vista, meu carro foi apreendido na segunda-feira dia 28, e no dia 29 eu paguei tudo pela manhã, mas não consegui tirar o carro, porque não deu baixa em nenhuma multa”.

Ele ficou sabendo pelos jornais que aconteceu um incêndio no depósito do Detran onde seu carro estava. “Infelizmente, a gente fica de mãos atadas, porque nós não sabemos nem como proceder, e o que tem que ser feito”.

O que diz o Detran

O Departamento de Trânsito do Distrito (Detran-DF) informou em nota, que conforme o artigo 279-A, do Código Brasileiro de Trânsito, o veículo da locadora foi removido para o Depósito de Veículos Apreendidos, por ter se envolvido em um acidente de trânsito, ficando totalmente danificado. “Dessa forma, o proprietário deve pagar as diárias e débitos para retirada do veículo, pois trata-se de taxas públicas”, continua em nota.

O órgão afirmou que caso o proprietário do veículo quisesse retirá-lo, mas fosse impedido por razão da perícia, a cobrança seria interrompida, mas não foi o caso. A perícia foi realizada antes e o proprietário já retirou o veículo.

Com relação ao incêndio, o órgão aguarda o resultado da perícia para saber das responsabilidades a serem tomadas.