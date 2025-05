Carreta do Na Hora nas Cidades leva serviços públicos ao Engenho das Lajes, no Gama

Nesta quarta (28) e quinta-feira (29), das 9h às 16h, os moradores do Núcleo Rural Engenho das Lajes, no Gama, terão acesso facilitado a serviços públicos por meio da Carreta do Na Hora nas Cidades, iniciativa da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF). A unidade móvel estará estacionada em frente à Associação dos Moradores do Engenho das Lajes, localizada na BR-060, Km 32, na Vila Rural Engenho das Lajes.

A ação leva ao local uma série de atendimentos concentrados em um único espaço, reunindo instituições como Banco de Brasília (BRB), Companhia de Saneamento Ambiental (Caesb), Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab), Departamento de Trânsito do DF (Detran), Neoenergia, Procon-DF, Receita Federal, entre outros parceiros.

Os moradores poderão resolver pendências, atualizar documentos e acessar serviços essenciais sem a necessidade de se deslocar a outras regiões. A proposta da carreta é justamente aproximar o cidadão dos órgãos públicos, especialmente em comunidades mais afastadas dos centros urbanos.

Desde sua criação, em fevereiro de 2022, a Carreta do Na Hora já ultrapassou a marca de 40 mil atendimentos em todo o Distrito Federal, beneficiando localidades com menor acesso a serviços públicos. A expectativa é que a ação contribua para ampliar a cidadania e facilitar o dia a dia da população do Engenho das Lajes.

Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF)