Carreta do Na Hora chega ao Recanto das Emas com serviços essenciais à população

A partir desta quarta-feira (14), os moradores do Recanto das Emas poderão contar com uma série de serviços públicos do Governo do Distrito Federal (GDF) reunidos em um só lugar. A Unidade Móvel do Na Hora, vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), ficará até sábado (17) na Quadra 406, no estacionamento da Organização Assistencial Amor Sem Fronteira, oferecendo atendimentos gratuitos e facilitados à comunidade.

A iniciativa tem como objetivo aproximar a população de serviços essenciais, reunindo instituições como o Banco de Brasília (BRB), Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab), Departamento de Trânsito (Detran-DF), Neoenergia, Procon-DF, Receita Federal, entre outros parceiros. Os atendimentos ocorrerão nos dias 14, 15 e 16 de maio, das 9h às 16h, e no sábado, 17 de maio, das 9h às 12h.

A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, destaca a importância da ação para a promoção da cidadania. “A Carreta do Na Hora tem sido um importante instrumento de transformação social. Estamos comprometidos em descentralizar os atendimentos e garantir que os serviços cheguem a quem mais precisa, com dignidade, agilidade e respeito à população”, afirmou.

Desde seu lançamento, em fevereiro de 2022, a unidade móvel já realizou 39.852 atendimentos. Conhecida também como Na Hora Móvel, a ação tem como foco ampliar o acesso da população — especialmente das regiões mais afastadas e vulneráveis do Distrito Federal — aos serviços prestados por diversos órgãos parceiros.

Com informações da Sejus-DF