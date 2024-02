Carreta com carga de batatas tomba próximo ao viaduto de Samambaia

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro nesta terça-feira (06), na DF 001, próximo ao viaduto de Samambaia, depois de uma carreta tombou no local. Quando as equipes do CBMDF chegaram ao local da ocorrência, encontraram uma carreta tombada sobre a via, com sua carga de batatas espalhada sobre as faixas de rolamento e no canteiro central. O CBMDF gerenciou os riscos inerentes a situação, com a contenção do óleo derramado, sinalização e isolamento da área. O único ocupante e condutor da carreta, já se encontrava fora da cabine quando o socorro chegou na cena. Foi atendido no protocolo de trauma e apresentava uma escoriação na cabeça, mas estava consciente, orientado e estável; sem indicação de transporte para uma unidade de saúde. Duas faixas da via foram interditas e o trânsito foi deslocado para o acostamento. Após a desmobilização do CBMDF o local ficou aos cuidados da BPRV/PMDF.