Carreta com carga de algodão pega fogo na DF 250

Devido ao risco do incêndio se alastrar, o condutor desconectou o cavalo da composição, preservando-o da ação do fogo.

Uma carreta que transportava fardos de algodão pegou fogo nesta quarta-feira (23), enquanto transitava na DF 250. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena.

O incêndio aconteceu na DF 250, KM 20, sentido Paranoá. No momento do socorro, a carreta estava parada na faixa de rolamento do lado direito da via, com a carga incendiada.

Devido ao risco do incêndio se alastrar, o condutor desconectou o cavalo da composição, preservando-o da ação do fogo.

Os trabalhos de resfriamento e rescaldo permanecerão até a chegada das máquinas do DER, que ajudarão na retirada dos fardos de cima da carreta e facilitarão a extinção total das chamas.

A DF 250 teve seu fluxo de veículos interditado, liberado alternadamente em cada um dos sentidos e permanece a cargo da PMDF.

Neste incidente, ninguém se feriu.