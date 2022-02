Carlinhos Piauí recebe homenagem neste fim de semana

Evento conta com apresentações musicais e poéticas em formato on-line no sábado e domingo a partir das 14h. Confira a programação

O músico gamense Carlinhos Piauí, recebe homenagem em evento online e gratuito neste fim de semana (19 e 20 de fevereiro). O músico nascido em Teresina, e radicado no Distrito Federal desde 1974, faleceu em 2013.

O evento musical e poético é promovido pelo projeto Estradas e Terreiros e conta com a participação dos cantores Juraildes da Cruz, Genésio Tocantins, Assis Negro Gato, Manoel Pretto, Rene Bonfim, Jenis Bragança, Clayson Batah, Carlinhos Soares, Gilson Alencar, Jairo Mendonça, Rejane Pitanga, Nanci Araújo, Zémiguel com Paulim Diolinda e os poetas Cumpadi Anselmo, Rêgo Júnior, Cláudia Martins, José Garcia Caiano e Margô Oliveira.

A programação cultural será exibida gratuitamente no canal do Youtube e no Facebook do projeto. Tudo será realizado por meio de um Termo de Fomento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, do GDF.

Júlio Barros, idealizador do projeto, pontua que Carlinhos Piauí foi um grande entusiasta da cultura popular e dos ritmos nordestinos. “O álbum ‘Estradas e Terreiros’ foi um divisor de águas na carreira de Carlinhos Piauí, por isso escolhemos essa obra para homenagear o músico”, revela Barros.

Ele também recorda que o homenageado foi diretor social da administração do Gama por dois anos e era conhecido também por seu engajamento nas lutas populares e sindicais. “A atuação de Carlinhos Piauí o colocou no rol dos artistas mais queridos de Brasília, deixando um legado poético e musical que será valorizado nesse projeto”, finaliza.

Carreira e influência

Piauí era inspirado na música regional e iniciou sua carreira no fim dos anos 1970. Em 1980, venceu o Festival de Canção da Cidade do Gama, integrando o grupo Sertão. No total lançou três álbuns: “Conterrâneos” (1999), “Estradas e terreiros” (2001) e com o poeta Ruiter Lima nos brindou com “Sertão de cabo a rabo” (2010) .

Programação do evento:

Sábado (19/2):

14h – Jenis Bragança

14h50 – Cláudia Martins

15h30 – Cleyson Batah

16h20- Cumpadi Ancelmo

17h- Manoel Pretto

17h50- Carlinhos Soares

18h40- José Garcia Caiano (Dedé Poeta)

19h20 – Assis Negro Gato

20h20 – Rene Bonfim

21h10 – Juraildes da Cruz

Domingo (20/2)

14h – Jairo Mendonça

14h50 – Zémiguel Rodrigues e Paulim Diolinda

15h40 – Margô Oliveira

16h20 – Rejane Pitanga e Banda

17h10 – Rêgo Júnior

17h50- Nanci Araújo

18h40- Gilson Alencar

19h20- Genésio Tocantins

O projeto contará com intérpretes em libras e audiodescrição em todas as apresentações.