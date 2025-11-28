Cantata de Natal emociona pacientes e profissionais no HRAN

O Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) viveu um fim de tarde diferente nesta quarta-feira (27), quando 55 crianças da Escola Classe 410 de Samambaia tomaram o jardim central da unidade e surpreenderam pacientes e profissionais com uma cantata de Natal repleta de vozes e emoção. O Coral InCanto, que mantém parceria com o hospital há três anos, retornou ao local para oferecer um momento de pausa em meio ao ambiente hospitalar.

Foto: Jhonatan Cantarelle/Agência Saúde DF

A apresentação reuniu estudantes dos 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, que interpretaram canções sobre o nascimento de Jesus, além de arranjos com referências à cultura nordestina. Para muitos pacientes que acompanharam tudo das janelas, a cantata representou alívio, companhia e um gesto simbólico de afeto. A técnica em nutrição Janaina Torres descreveu o impacto desse tipo de ação. “Esse momento de descontração aqui dentro do hospital é muito importante. Em um ambiente que muitas vezes é doloroso, é bom trazer vida, criança, coral… Toda essa energia boa”, afirmou.

Emoção compartilhada por quem canta e por quem assiste

A professora regente do coral, Elizabeth Amaral, relatou que a experiência também mobiliza as próprias crianças, que observam a reação do público e compreendem o alcance da apresentação. “Enquanto elas estão cantando, veem os pacientes pela janela e se emocionam. Algumas já estiveram internadas e lembram o quanto é importante, nesse momento, receber música, palavras de alegria, visitas de pessoas diferentes… É essa alegria que o coral busca oferecer”, explicou.

A atividade foi coordenada pelo Núcleo de Educação Permanente em Saúde, com apoio da Superintendência, da Diretoria Administrativa e da Gerência de Pessoas da Região de Saúde Central. Para o superintendente Paulo Roberto da Silva Júnior, ações como essa reforçam o compromisso da unidade com a humanização. “Sempre buscamos oferecer arte. Isso tranquiliza e enriquece o ambiente. É um momento muito gratificante para todos nós”, disse.

Ao final da cantata, pacientes, acompanhantes e servidores responderam com aplausos, demonstrando que, apesar da rotina intensa do hospital, a música ainda tem força para renovar o ambiente, mesmo que por alguns minutos.