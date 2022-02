Candidatos ao Parque dos Ipês convocados pela Codhab

Interessados com pendências na entrega de documentos devem comparecer à companhia até o dia 23

Os candidatos que manifestaram interesse no Parque dos Ipês/Crixá, mas ficaram com documentação pendente no momento de formalizar o cadastro único e dossiê, foram convocados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab), após o resultado da análise feita pela Caixa Econômica Federal (CEF).

Os candidatos que estiverem com o nome na lista deverão comparecer à sede da Codhab (Setor Comercial Sul, Quadra 6, Bloco A, lotes 12/13, Asa Sul), até o dia 23 deste mês, das 9h às 12h ou das 13h às 16h, para regularizar as pendências.

“A documentação precisa estar correta”, orienta o diretor imobiliário da companhia, Marcus Palomo. “É fundamental que os candidatos aptos ao Crixá atendam essa convocação da Codhab e assim, consigam realizar o sonho da casa própria.”

Localizado em São Sebastião, o Parque dos Ipês – Crixá é destinado aos candidatos habilitados na faixa de renda 1 (salário de até R$ 1,8 mil). As unidades possuem 47m² com dois quartos, sala, cozinha com área de serviço e banheiro. O condomínio possui estacionamento, com direito a uma vaga, área de lazer com playground e centro comunitário.

Confira a lista dos candidatos convocados e a relação dos documentos necessários para formalizar o dossiê.