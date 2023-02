Campus Party chega a Brasília para a 5ª edição em abril

Festival de tecnologia e inovação acontecerá entre os dias 5 e 9 de abril no Estádio Nacional Mané Garrincha

Em abril, a Campus Party chega em Brasília para a quinta edição do evento, no Estádio Nacional Mané Garrincha. O festival, considerado o maior do mundo para a difusão de tecnologia, empreendedorismo, ciência e inovação em diversos setores, está confirmado para acontecer entre os dias 5 e 9, com os tradicionais acampamentos, palestras e exposições.

A expectativa é que neste ano o festival reúna cerca de 30 mil pessoas a mais que no ano passado, com a expectativa de mais de 100 mil participantes entre campuseiros, palestrantes, visitantes e equipes de voluntários.

O evento conta com duas principais áreas de exposição e palestras que os interessados podem frequentar. Uma delas é aberta ao público em geral, de graça, chamada de Área Open, e a outra será restrita aos que se inscreverem e fizeram pagamento da participação pelo site da organização. As inscrições já estão abertas em diferentes modalidades pela plataforma da Campus Party no link: https://brasil.campus-party.org/cpbsb5/ingressos.

Aos que ficarão em casa, o ingresso não terá custo, mas o cadastro é necessário para acessar a plataforma com as transmissões. Há também as opções pagas para os que desejam ir ao local presencialmente, com três opções de acesso total às programações: Campuseiro sem camping, por R$ 230,00; Campuseiro com camping simples, por R$ 330,00; e Campuseiro com camping duplo, por R$ 345,00.

A lista de convidados confirmados neste ano ainda não foi divulgada, mas inclui palestrantes notórios das áreas de tecnologia, saúde, ciência, astronomia, entre outros. Para além dos convidados especiais, as inscrições também estão abertas para aqueles que desejam compartilhar conhecimentos adquiridos nas mais diversas áreas, palestras chamadas de Talks.

Também há a possibilidade de se candidatar para participar do Campus Future, área destinada a estudantes de cursos técnicos, do ensino médio ou universitários que desejam montar ou expor projetos de soluções tecnológicas e ter a oportunidade de receber incentivos para que possam se tornar realidade. Os estudantes selecionados também serão contemplados com até três credenciais sem camping válidas para todos os dias de evento e um certificado de participação.

Uma das novidades neste ano para quem quer trabalhar na Campus Party é a possibilidade de pessoas acima de 50 anos participarem da equipe. Para essa faixa etária, as áreas de atuação são assessoria de imprensa, credenciamento, Central de Apoio à Execução (CAEX), monitoria de exposições e atividades, e atendimento ao participante, salas de apoio, etc.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os voluntários nos moldes tradicionais da Campus, que já aconteceram em edições anteriores, serão alocados para as áreas de palcos e conteúdo, auxiliando no que for necessário, comunicação, produção e atendimento ao público. A oportunidade é voltada para estudantes ou profissionais recém-formados, principalmente aqueles que se identificam com as temáticas do evento, podendo adicionar a experiência ao currículo profissional, com contagem de horas.

As inscrições de todos os voluntários abriram na última segunda-feira (30) e vão até às 23h59 do último dia de fevereiro (28). A seleção seguinte acontece dos dias 1º ao 7 de março, com divulgação no dia 10 do mesmo mês, sem horário previsto. O regulamento pode ser consultado na página de voluntários do site da Campus Party. Os trabalhos estão previstos para começar em 4 de abril.