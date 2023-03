Campus Party Brasília confirma 5º edição do evento no Estádio Mané Garrincha

Evento que discute a tecnologia, vai de 5 a 9 de abril, no estádio Mané Garrincha. Organização espera receber mais de 100 mil pessoas

Marcos Nailton

A Campus Party, evento de tecnologia que proporciona uma experiência imersiva e reúne o melhor do mundo Geek, cultura digital, games, ciência, empreendedorismo e entretenimento no mesmo local, está chegando em Brasília em sua 5ª edição. O encontro acontecerá entre os dias 5 e 9 de abril, no Estádio Mané Garrincha.

Nesta edição da Campus Party a temática games será o carro-chefe, com os campeonatos de e-Sports e palestras voltadas para o assunto. Além disso, temas como astronomia, biomedicina, genética, empreendedorismo, entre outros também serão abordados nos cinco dias. Os ingressos já estão à venda, mas o evento também contará com uma área gratuita para os visitantes.

Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, Gustavo Amaral, a Campus Party marca a interação da juventude com a Inovação. “A realização de um evento como a Campus no DF, possibilita, principalmente aos jovens, conhecimento com entretenimento. Assim, eles acompanham as novas tendências, fazem contato com grandes marcas e ainda buscam oportunidades de empreendimento. Investir em ciência, tecnologia e inovação é investir no futuro da nossa população”, ressaltou.

Atividades

Segundo a organização do evento, a expectativa é reunir mais de 100 mil pessoas na área Open e 7 mil campuseiros na Arena. De acordo com Tonico Novaes, CEO da Campus Party Brasil, o público terá a possibilidade de fazer uma imersão nas principais tendências em voga no universo da tecnologia nas mais de 200 horas de atividades.

“O campuseiro de Brasília é um apaixonado pelas atividades e conteúdos oferecidos. Uma das novidades desta edição será o Printer Chef, atividade na qual os competidores terão que desenvolver pratos com carnes produzidas em impressoras 3D. Além disso, teremos um desfile de moda com roupas utilizando a tecnologia de IoT”, disse.

Na atividade Printer Chef, serão 16 competidores de universidades, divididos em duas seletivas, que produzirão seus pratos. Os vencedores das semifinais disputarão a final, no dia 8 de abril. Os pratos serão avaliados por chefs e influenciadores locais, que irão compor o júri. A equipe campeã receberá ingresso para edição da Campus Party Brasil, em São Paulo, com passagem inclusa e vaga garantida para final da competição.

O desfile de moda também contará com a participação de universitários do ramo da moda. O objetivo do desafio será a produção de peças para um desfile de moda high tech. Além disso, serão realizados workshops com grandes nomes do meio.

Arena Drone

A atração contará com a apresentação do primeiro time de mulheres pilotas de Drone no Brasil, a montagem de drones a partir de lixo eletrônico e corrida de drones no Metaverso, que dará a possibilidade do público disputar uma competição em uma arena de drones virtual. Outra novidade é o Drone Lab Jobs, um espaço destinado à preparação e fomento do público interessado em começar a trabalhar com drones no Brasil.

Influenciadores confirmados

A Campus Party também contará com a presença de influenciadores digitais que irão palestrar durante o evento. Entre eles, o empresário, streamer e campeão mundial de Free Fire, Bruno Goes dos Santos, mais conhecido como Nobru. O jovem paulistano de 22 anos é o mais popular embaixador de eSports no país. Com mais de 13 milhões de seguidores, Nobru conquistou diversos prêmios no meio digital.

Também conhecido no meio do jogo Free Fire, a Campus também receberá a palestra de Bruno Bittencourt, conhecido como Bruno PlayHard, um dos maiores criadores de conteúdo do Brasil e co-fundador da organização de eSports Loud. O empresário tem uma longa trajetória como gamer, sendo que se destacou em jogos mobile como Free Fire, Clash Royale e Clash of Clans.

Outra palestrante confirmada é Carol Oliveira, a Twana. Streamer desde 2014, a influenciadora em 2020 foi uma das apresentadoras do Prêmio eSports Brasil. Outro nome confirmado para a Campus é o de Nathalia Arcuri. Ela é CEO e fundadora da Me Poupe, o maior ecossistema de educação financeira do Mundo.

Os apresentadores do podcast Groselha Talk, Muca Muriçoca e Gordox, também estão confirmados no evento. Muca tem mais de 9 milhões de inscritos em seu canal e já bateu mais de 1 bilhão de visualizações no youtube. Gordox é apresentador, streamer e narrador brasileiro. Além disso, Breno Jordan, apresentador do canal Ei Nerd, o maior canal de cultura pop do Brasil também marcará presença.

Ingressos

Os ingressos para participar da Campus Party Brasília já estão à venda no site do evento (brasil.campus-party.org). A entrada para os 5 dias está R$230. Há também as opções de entrada com acampamento simples para quem for dormir em barraca no local, individual R$ 330 e duplo R$345. Além de todo o conteúdo pago, a Campus Party também conta com um espaço gratuito para toda a família, com diversas atividades, exposições e palestras para todas as idades.