Campanha visa a conscientização de tutores de animais por ruas mais limpas no Cruzeiro

Na manhã desta quarta (29), quem passar pelo Cruzeiro vai se deparar com uma iniciativa voltada ao cuidado com os espaços públicos e ao bem-estar coletivo. A Administração Regional dará início, às 9h, a uma campanha de conscientização direcionada aos tutores de animais, reforçando a importância de recolher as fezes dos pets durante os passeios. A ação busca alertar moradores sobre a preservação da limpeza urbana e incentivar práticas responsáveis no convívio diário com os animais de estimação.

As fezes dos animais podem transmitir doenças como verminoses e toxoplasmose, afetando outros pets e até seres humanos. Por isso, a iniciativa reforça o hábito responsável de recolher os dejetos dos animais durante os passeios. Para apoiar essa prática, lixeiras “cata-caca” foram instaladas no Cruzeiro, como uma forma de continuar impulsionando os tutores a cuidarem da cidade.

“A ação desta quarta é uma continuação do compromisso firmado pela administração e estamos empenhados em cumpri-la”, diz Gustavo Aires, administrador regional do Cruzeiro.

A agenda da campanha também contará com a quarta “Cãominhada”, a partir das 8h. O evento propõe um café da manhã coletivo e a primeira feira Dog Day da tradicional programação.

O sucesso do projeto depende do engajamento de todos os tutores e moradores, que podem coletivamente manter o meio ambiente mais limpo, preservar a saúde pública e mostrar respeito pela cidade.

Com informações da Agência Brasília

