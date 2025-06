Campanha Junho Vermelho mobiliza servidores do DF em ação de doação de sangue

Em uma ação solidária realizada nesta quarta-feira (18), servidores da Secretaria do Entorno do Distrito Federal (SEENT-DF) participaram de uma mobilização coletiva para doação de sangue no Hemocentro de Brasília. A iniciativa faz parte da campanha nacional Junho Vermelho e teve como foco reforçar os estoques dos tipos sanguíneos negativos — O‑, A‑, B‑ e AB‑ — que estão em níveis críticos.

A campanha, intitulada Conexão Vital, contou com a presença do secretário do Entorno, Cristian Viana, que também aderiu à doação. “Contribuir para fortalecer os bancos de sangue é dever de todos. Doar salva vidas — não apenas no DF, mas também em todo o Entorno”, destacou o secretário.

Durante a ação, os voluntários passaram por triagem, realizaram a doação de cerca de 450 ml de sangue e foram orientados sobre cuidados pós-coleta. Cada doação pode beneficiar até quatro pessoas em situações de emergência, cirurgias ou tratamentos de doenças crônicas.

A queda nas doações neste início de inverno, provocada por gripes e influenza, aumentou a urgência por reforço nos estoques. Dados da Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) indicam que os níveis estão cerca de 50% abaixo do ideal, com desequilíbrio principalmente entre os tipos negativos.

Para estimular novas doações, a FHB liberou senha preferencial até o fim de junho para doadores com sangue negativo, dispensando agendamento. Interessados também podem marcar horário pelo site da Fundação ou pelo telefone 160 (opção 2). O Hemocentro funciona de segunda a sábado, das 7h15 às 18h.

Além dos servidores, o exemplo de pessoas como Pedro Paulo Rodrigues, que doou sangue pela primeira vez após um amigo ser diagnosticado com leucemia, evidencia o impacto direto da solidariedade. “Todos estamos sujeitos a precisar de apoio. Pretendo seguir doando sempre que puder”, afirmou.

A mobilização integra a estratégia do GDF de incentivar campanhas externas e envolver órgãos públicos na causa. Para Leila Ribeiro, enfermeira e doadora regular há mais de uma década, “doar sangue é um ato simples que pode salvar muitas vidas”.