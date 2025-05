Campanha de arrecadação para mulheres em situação de vulnerabilidade

Um grupo de estudantes de Brasília, com idades entre 13 e 15 anos, se reuniu para criar um espaço seguro de conversa, escuta e acolhimento entre meninas, o Girlie Girls Club. A iniciativa que nasceu com objetivo de fortalecer o apoio entre mulheres desde a adolescência já coloca em prática sua primeira grande ação solidária: a campanha De Mulher Para Mulheres, que vai arrecadar itens de higiene e cuidados básicos para mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Orientado pela professora Aryanne, da disciplina de História da Escola Eleva, o clube surgiu do desejo das alunas de construírem um ambiente de troca e empatia dentro da escola. “Queríamos um espaço para nos entendermos, nos escutarmos e nos apoiarmos. Mas o projeto começou a ganhar ainda mais força quando decidimos que também poderíamos ajudar mulheres fora da nossa realidade”, explica Laura Vasquez, estudante do 8º ano e integrante do grupo.

A campanha De Mulher Para Mulheres tem como objetivo arrecadar itens de higiene e cuidados básicos para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Estão sendo coletados absorventes de todos os tamanhos, roupas íntimas, fraldas, fórmulas de leite e cobertores. As doações podem ser entregues até o dia 30 de maio na própria Escola Eleva Brasília, que está apoiando a ação.

“O impacto que queremos gerar vai além da nossa escola. Sabemos que muitas mulheres não têm acesso a itens básicos que toda mulher deveria ter. Qualquer ajuda pode mudar vidas”, reforça Sofia Amorim, outra integrante do clube e estudante do 7º ano. As doações serão direcionadas à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília. Professores e pais também têm contribuído com apoio logístico e conexões com redes de assistência social.

A mobilização tem sido significativa: alunos, famílias e funcionários da escola já demonstraram engajamento e adesão. “Ficamos surpreendidas com a quantidade de itens arrecadados até agora. Não tínhamos uma meta, mas ver esse movimento nos faz acreditar ainda mais na força das redes de solidariedade”, conclui Alice de Bem, uma das estudantes do Girlie Girls Club e estudante do 8º ano.

Com o lema “Estamos juntas nessa luta”, o Girlie Girls Club espera inspirar outras iniciativas parecidas e mostrar que empatia, sororidade e ação social devem começar desde cedo. Afinal, o futuro é feito de vozes femininas fortes — e elas já estão se fazendo ouvir na Escola Eleva Brasília. As doações podem ser feitas até o dia 30.

