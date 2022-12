Campanha Café na Faixa ajuda a conscientizar pedestres de Ceilândia

Realizada na manhã desta quinta (1º), ação envolveu distribuição de kits educativos e lanche para a população

“Nós fazemos campanha o tempo todo, 365 dias por ano”. É ancorada nesta máxima que a equipe de educação do Detran empreende, em vários pontos do Distrito Federal, ações de conscientização que mobilizam a população. Nesta quinta-feira (1º), a operação Café na Faixa movimentou a Estação de Metrô Ceilândia Norte, bem próximo a uma parada de ônibus que faz ligação entre os ônibus e o metrô. As atividades começaram às 5h30.

Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

“Levantei às 3h da manhã para fazer o café”, contou, animado, o chefe do Núcleo de Campanha do Detran, Miguel Videl. “A gente só para quando o lanche acabar”, brincou, em alusão ao lanche oferecido a todas as pessoas que participaram da iniciativa.

A campanha tem o objetivo de orientar os pedestres sobre a importância da travessia segura na via, respeitando semáforos, pedestres e condutores (motoristas e ciclistas) e conscientizando sobre a necessidade de atenção redobrada à sinalização. De acordo com dados da Gerência de Estatística do Detran, em 2021, quatro pessoas morreram na faixa e 45, fora dela.

Encontros com o povo

Só este ano, desde agosto, a equipe do Detran levou o Café na Faixa a Taguatinga, Samambaia, Santa Maria, Planaltina, Sobradinho, Gama e Candangolândia. O próximo encontro será na faixa de pedestre entre a Rodoviária Interestadual e a Estação de Metrô Parque Shopping. A conversa com o cidadão é olho no olho.

“Achei que fosse blitz”, comentou o vendedor de plantas e flores Carlos Pereira, 43 anos. “Legal a iniciativa. A faixa é uma segurança para os pedestres, que é a parte mais fraca”. Também convidada a participar da ação, a auxiliar de serviços gerais Maria Rodrigues, 51, reforçou: “Nossa, é bom aprender sobre como se cuidar no trânsito e ainda lanchar”.

Além do lanche, os pedestres receberam uma mochila com faixa refletiva e um kit com instruções básicas para não se distrair com celular, atravessar sempre na faixa, descer da bicicleta e certificar-se que todos os carros pararam. “Já participei de algumas campanhas do Detran sobre conscientização para pedestres e ciclistas, e acho importante esse contato direto com as pessoas”, elogiou o ciclista Felipe Drummond, 28.

Em 2022, o Detran comemora 25 anos de campanha por respeito à faixa de pedestre. Durante essas duas décadas e meia, o uso correto da faixa de pedestre salvou muitas vidas. Dados do departamento apontam uma redução significativa já no primeiro ano da iniciativa, quando o número caiu de 266, em 1996, para 202 em 1997 – uma redução de 24%.

Com informações da Agência Brasília