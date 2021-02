Camionete colide contra poste na DF-004

Para realizar a operação de resgate, os bombeiros contaram com a participação de nove militares e a utilização de três viaturas

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na tarde desta quinta-feira (25), uma ocorrência referente a colisão entre uma camionete e um poste, na DF 004, em frente à Vila Telebrasília.

Para realizar a operação de resgate, os bombeiros contaram com a participação de nove militares e a utilização de três viaturas. De acordo com as informações, o veículo era conduzido por Cláudio V. C. Filho, 36 anos.

O motorista teria perdido o controle da direção e acabou batendo contra um poste no canteiro central. Além do condutor, havia uma passageira no veículo, Letícia Amorim de Alencar, 21 anos.

O motorista foi atendido pela equipe do SAMU 110. Ele estava consciente, orientado e estável, mas tinha um corte na cabeça. Por isso, foi encaminhado pelo CBMDF para o IHBB.



Letícia Amorim ficou presa as ferragens e precisou ser desencarcerada pelas equipes de bombeiros. Ela estava consciente, orientada e estável, tinha escoriações na perna e possível fratura de fêmur no membro inferior direito. Foi encaminhada para o Hospital de Base pelo CBMDF.

A Companhia Energética de Brasília (CEB) foi acionada ao local devido o poste e fios estarem expostos na via.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente. O local ficou aos cuidados do DER-DF, para controle do trânsito até a chegada da perícia e a retirada do veículo.