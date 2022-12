Caminhão de mudança chega ao Palácio da Alvorada

A partir da data, o palácio passará a abrigar o presidente da República eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Um caminhão de mudança foi flagrado chegando ao Palácio do Planalto na tarde desta quinta-feira (15). O presidente Jair Bolsonaro (PL) deve deixar a casa oficial até o dia 1º de janeiro.

A partir da data, o palácio passará a abrigar o presidente da República eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O flagrante do caminhão foi feito pelo Metrópoles.

Veja o vídeo:

Além do Planalto, a Granja do Torto, onde mora o atual ministro da Economia Paulo Guedes, e o Palácio do Jaburu, onde mora o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos), também precisarão ser desocupados até o início do ano que vem.

Na última semana, o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), solicitou que Guedes deixasse o Torto com urgência para que Lula utilizasse o imóvel até a posse.