Caminhão capota e carga de arroz se espalha em rodovia na BR-020

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 17h51 deste domingo (23/11/2025) para atender um acidente na BR-020, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), sentido Formosa (GO).

No local, os bombeiros encontraram um caminhão capotado, com a carga de arroz espalhada pela rodovia. As equipes realizaram o isolamento da área, sinalizaram a via e adotaram medidas de gerenciamento de riscos. Duas pessoas que estavam no veículo receberam atendimento inicial e, conscientes e orientadas, foram encaminhadas ao hospital de referência.

Após a remoção dos fardos que obstruíam a pista, uma das faixas foi liberada para o trânsito. O Grupamento de Proteção Ambiental do CBMDF também foi acionado para controlar um vazamento de combustível identificado no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a preservação da cena. As causas do acidente ainda não foram determinadas.