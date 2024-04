Cães farejadores da PM encontram maconha, cocaína e crack na Asa Norte

Uma operação conjunta entre policiais militares do 3º Batalhão e do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) foi realizada com sucesso, resultando na apreensão de uma considerável quantidade de entorpecentes e na detenção de dois indivíduos na tarde desta terça-feira (2), na região da Asa Norte.

As autoridades do 3º BPM receberam informações sobre atividades de tráfico de drogas em uma área invadida na L3 Norte. Após a chegada ao local, foram apreendidas diversas porções de cocaína, maconha e crack, além de uma balança de precisão e R$ 1.500 em espécie.

Diante do sucesso da operação até então, foi solicitado o apoio do BPCães, que empregou os cães farejadores K9 Paçoca, Ronda, Zang e Drago para a busca.